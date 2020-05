Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

29,92 EUR -0,89% (29.05.2020, 16:45)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (29.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Energiewende in Deutschland schreite trotz Corona-Krise voran. Der Kohleausstieg sorge aber nach wie vor die Diskussionen. Die nordrhein-westfälischen Grünen würden nun erneut den Erhalt des Hambacher Forsts und der Dörfer am Tagebau Garzweiler fordern. RWE drohe also neuer Ärger, doch der Versorger könne sich auf breite Rückendeckung verlassen. In den anderen Parteien firmiere sich breite Unterstützung für RWE. CDU, FDP, SPD und AfD würden keine Hoffnung auf eine Rettung der Dörfer machen. Der vor einem Jahr von der Kohlekommission empfohlene Ausstiegspfad aus der Braunkohleverstromung sei ein breiter gesellschaftlicher Konsens, den die Landesregierung nicht verlassen werde, habe NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart betont.Die Diskussionen um den Kohleabbau würden nicht verstummen. Doch der Plan für den Ausstieg stehe, neuer Ärger drohe RWE derzeit nicht. Dennoch sei klar: Der Versorger müsse den Wandel zu mehr Erneuerbaren Energien weiter vorantreiben. Das gelinge derzeit sehr gut und dürfte sich künftig auch in steigenden Kursen der RWE-Aktie widerspiegeln. Anleger sollten an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:29,94 EUR +0,07% (29.05.2020, 16:58)