Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol Deutschland: RWE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (05.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol Deutschland: RWE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Überraschend habe der Versorger RWE am Freitag vorläufige Zahlen für 2020 vermeldet. Demnach habe der DAX-Konzern die Prognose übertroffen. An der Börse komme das gut an. Die Aktie zähle in einem ohnehin weiter freundlichen Marktumfeld zu den stärksten Werten im deutschen Leitindex.Vor allem dank eines starken Energiehandels habe RWE die Gewinnprognosen auf breiter Front übertroffen. Das bereinigte EBITDA liege bei RWE nach den vorläufigen Berechnungen bei 3,2 Milliarden Euro - prognostiziert gewesen seien 2,7 bis 3,0 Milliarden Euro. Auch das bereinigte EBIT habe mit 1,8 Milliarden Euro die erwartete Spanne von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro übertroffen. Genauso habe das bereinigte Nettoergebnis mit 1,2 Milliarden Euro über der Prognose von 0,85 bis 1,15 Milliarden Euro gelegen.RWE habe angesichts der starken Zahlen das Dividendenziel bestätigt. Ausgeschüttet würden für das Geschäftsjahr 0,85 Euro pro Aktie - das entspreche einer Rendite von 2,3 Prozent. Die vollständigen Zahlen würden erst am 16. März veröffentlicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: