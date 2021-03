Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (26.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Nachrichtenlage beime Essener Konzern stimme wieder und die RWE-Aktie löse kontinuierlich von ihren jüngsten Tiefs. Nach der finalen Investitionsentscheidung für einen Flaggschiff-Windpark und Fortschritten bei den Entschädigungen für den beschleunigten Atomausstieg komme der nächste positiv Impuls von der Ratingagentur Fitch. Diese habe ihr Rating für RWE um eine Stufe von "BBB" auf "BBB+" angehoben. Der Ausblick sei stabil. Die Analysten würden damit dem fortschreitenden Ausbau der Erneuerbaren Energien Rechnung tragen, durch die das EBITDA steige und die durch Fördermaßnahmen größtenteils reguliert seien. Zudem seien die Entschädigungen für beschleunigten Atom- und Kohleaussteig berücksichtigt worden.RWE selbst habe den Schritt begrüßt. Dieser sei "ein weiterer Beleg dafür, dass die strategische Neuausrichtung von RWE als eines der weltweit führenden Unternehmen im Erneuerbare Energien vom Kapitalmarkt honoriert wird", so Finanzvorstand Markus Krebber. "Finanziell stehen wir ebenfalls exzellent da", so Krebber.Die Veränderungen bei RWE würden honoriert. Auch im Aktienkurs dürfte sich der zunehmende Wandel hin zum grünen Versorger widersiegeln. Die RWE-Aktie habe auf dem aktuellen Niveau noch Luft nach oben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie: