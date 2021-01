XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,27 EUR -0,98% (11.01.2021, 09:21)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (11.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RWE-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die erste Handelswoche des neuen Jahres habe die RWE-Aktie genutzt, um die Hochpunkte des Vorjahres bei rund 35 EUR hinter sich zu lassen. Mit einem zweistelligen Kursplus sei der Versorger der Topperformer im DAX® im noch jungen Jahr 2021. Diese Entwicklung mache den Rückschlag vom Frühjahr 2020 endgültig vergessen und der zugrunde liegende Basisaufwärtstrend sollte wieder an Dynamik gewinnen. Diese Einschätzung werde seitens verschiedener Indikatoren untermauert. Hervorheben möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt zum einen die hohe Relative Stärke (Levy) - inkl. eines Abwärtstrendbruchs im Verlauf des Trendfolgers und zum anderen das neue MACD-Kaufsignal. Technisch motivierte Anleger könnten die Kursentwicklung seit August 2020 zudem als aufsteigendes Dreieck interpretieren. Dieses Konsolidierungsmuster lege ebenfalls eine Fortsetzung der Rally nahe.Rein rechnerisch verspreche die angeführte Dreiecksformation ein Anschlusspotenzial bis gut 40 EUR - eine Zielmarke, welche bestens mit der 138,2%-Fibonacci-Projektion des 2020er-Rückschlags (40,21 EUR) harmoniere. Die Parallele zum oben genannten Aufwärtstrend biete aktuell sogar charttechnischen Raum bis 41,82 EUR. Als Absicherung sind indes die Ausbruchsmarkenbei 35 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 11.01.2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:38,13 EUR -1,22% (11.01.2021, 09:35)