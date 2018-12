Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

19,305 EUR -1,30% (14.12.2018, 10:51)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (14.12.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF).RWE plane die Vorzüge (39.000.000 Stück; ISIN: DE0007037145) im Verhältnis 1 zu 1 ohne Zuzahlung in Stammaktien (aktuell: 575.745.499 Stück; ISIN: DE0007037129) umzuwandeln. Der Analyst halte das Vorhaben für sinnvoll, auch wenn die Vorzüge bisher mit einem Abschlag zu den Stämmen (12.12.2018: -3,01 Euro; Jahresdurchschnitt 2017: -4,36 Euro; Jahresdurchschnitt 2016: -3,34 Euro) notiert hätten. Die bisherigen Stimmrechte würden um knapp 7% "verwässert". Den einzigen Vorteil, den die Vorzüge in den letzten Jahren für die Anleger bei RWE geboten hätten, sei die "Minidividendenzahlung" für 2015 und 2016 gewesen (jeweils 0,13 Euro je Vorzugsaktie), während die Ausschüttung für die Stammaktien komplett ausgefallen sei.Nach dem die RWE-Stammaktie bereits die Bluechip-Indices Stoxx Europe 50 (2010) und EURO STOXX 50 (2015) habe verlassen müssen, würde sich durch eine Umwandlung der Vorzüge in Stämme die Wahrscheinlichkeit für einen DAX-Verbleib erhöhen. Trotz eines relativ hohen Streubesitzanteils von 93,7% (gemäß Deutscher Börse) habe die RWE-Stammaktie Ende November 2018 bezüglich der Streubesitz-Marktkapitalisierung nur auf Platz 27 gelegen (Deutsche Börse berücksichtige nur eine Aktiengattung eines Unternehmens). An einer anderen Front (Kohleausstieg) habe sich die Lage etwas für den Versorger entspannt (offenbar nun breiter politischer Konsens in Deutschland, dass bei vorzeitigem Abschalten den Betreibern eine Entschädigung zustehe).Das Votum für die RWE-Stammaktie lautet weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 19,50 auf 20,00 Euro erhöht worden (Discounted-Cashflow-Modell, niedrigerer WACC (wegen geringerer politischer Risiken) vs. fairer Wert je Stammaktie = fairer Wert je Vorzugsaktie (bisher: Aufschlag von 15% der Stämme vs. Vorzüge)). (Analyse vom 14.12.2018)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:19,235 EUR -1,81% (14.12.2018, 10:35)