Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (14.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Rund 18 Prozent hätten die RWE-Vorzugsaktien (ISIN: DE0007037145, WKN: 703714) am Donnerstag zugelegt. Doch es habe sich keineswegs um eine Fehlstellung der Kurse gehandelt. Vielmehr habe RWE beschlossen, seine Aktionärsstruktur umzustellen und zu vereinheitlichen.Vorzugsaktien würden im Verhältnis 1:1 ohne Zuzahlung in Stammaktien umgewandelt - wenn die Aktionärsversammlungen am 3. Mai zustimmen würden - dabei müssten die Stammaktionäre mit einfacher Mehrheit und die Vorzugsaktionäre mit Dreiviertelmehrheit dafür votieren. "An den internationalen Kapitalmärkten ist es üblich, dass jede Aktie auch ein Stimmrecht hat", habe Finanzvorstand Markus Krebber die Pläne begründet. Ein weiterer Vorteil: Die Marktkapitalisierung der Stämme steige, was den Verbleib im DAX weiter sichere.Die Vorzugsaktien seien zuletzt leider unglücklich ausgestoppt worden. Nach dem deutlichen Kursanstieg sei die Bewertung nun an die Stämme angepasst. Wer bei dem Versorger investiert sei, könne damit künftig auf die DAX-notierten Stämme setzen. Jedoch bleibe RWE ein Spielball der Politik, der Kohleausstieg sei nach wie vor nicht geklärt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: