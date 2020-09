Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,35 EUR -0,35% (17.09.2020, 12:55)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,41 EUR -0,48% (17.09.2020, 12:43)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (17.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Seit dem Mehrjahreshoch Mitte August gehe es mit der RWE-Aktie peu à peu abwärts. Die zwei Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung scheine schwerer auf dem Kurs des Versorgers zu lasten als gedacht. Auch am Donnerstag verliere der DAX -Titel weiter an Boden. Für die Experten sei das eine Einstiegschance, der Aktie werde noch viel Potenzial zugebilligt.RWE habe sich erhebliche Mittel verschafft, um das künftige Wachstum zu sichern, so Goldman Sachs-Analyst, Alberto Gandolfi. Am Markt werde das Potenzial für Investitionen nach wie vor übersehen. Gandolfi habe das Kursziel für RWE deshalb von 42,50 auf 44,00 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen.Nicht ganz so optimistisch zeige sich Lueder Schumacher von der Société Générale. Nach dem deutlichen Kursanstieg im zweiten Quartal sehe er nicht mehr viel Potenzial und habe die Aktie deshalb von "buy" auf "hold" abgestuft. Das Kursziel habe er allerdings von 31,00 auf 33,80 Euro angehoben, nachdem er in seinem Bewertungsmodell die Entwicklung der Terminpreise am Strommarkt wieder berücksichtige.Anleger bleiben dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 17.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: