Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (03.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Aktuell sei die Lage an der Börse sehr unsicher. Die anhaltenden Sorgen um global sinkende Wirtschaftsleistungen, geschuldet durch die Corona-Krise, würden die Märkte belasten. Aktien von Versorgern wie RWE, E.ON und Co würden als konservative und defensive Werte gelten. Sie seien wenig von konjunkturellen Bedingungen abhängig. Daher sei genau jetzt der richtige Zeitpunkt einen näheren Blick auf die laufenden Empfehlungen dieser Branche zu werfen.In den vergangenen zwölf Monaten habe RWE die beste Performance erzielen können. Inklusive Dividenden habe der Titel 54,1 Prozent Rendite gebracht. Eine ähnlich gute Performance habe die italienische Enel mit 50,1 Prozent hingelegt. Das sei eine deutliche Outperformance im Peergroup-Vergleich aber auch gegenüber dem Stoxx 600 Utilities - der europäische Versorger-Index habe im selben Zeitraum inklusive Dividenden um 31,9 Prozent zugelegt.Fundamental laufe es für die Versorger ebenfalls wieder besser. Enel überzeuge mit einer guten EBITDA-Marge. RWE und Uniper hätten im Vorjahr noch einen negativen Gewinn je Aktie verzeichnet. 2019 hätten die beiden Konzerne aber wieder den Sprung zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Der Grund für die höhere Marge von Fortum liege darin, dass die Finnen kein Handelsgeschäft betreiben würden und das margenschwächere Vertriebsgeschäft eine geringere Rolle spiele.RWE und Enel sind in der Branche aktuell die "Aktionär"-Favoriten, so Pierre Kiren. Sowohl die Performance als auch die fundamentalen Kennzahlen würden überzeugen. Bei E.ON würden die langfristigen Aussichten ebenfalls stimmen - die Aktie überzeuge zudem mit einer attraktiven Dividendenrendite von knapp vier Prozent. Investierte Anleger bei Uniper und Fortum sollten die Positionen ebenfalls weiter laufen lassen. (Analyse vom 03.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: