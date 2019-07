Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

21,82 EUR +0,88% (01.07.2019, 15:05)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (01.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Neu aufflammende Klimaproteste und die Diskussionen um einen schnelleren Kohleausstieg hätten die RWE-Aktie zuletzt wieder etwas unter Druck gesetzt. Der deutsche Versorger sei allerdings gerüstet und wolle nach dem innogy-Deal wieder auf Erneuerbare Energien setzen.Seit Handelsbeginn am heutigen Montag müssten Anleger aber noch etwas beachten. Mit Ablauf der vergangenen Woche sei der Handel mit RWE-Vorzugsaktien eingestellt worden. Die Papiere seien eins zu eins in Stammaktien umgewandelt worden, so dass es nun nur noch eine Aktiengattung gebe. Damit sei künftig mit jeder RWE-Aktie auch ein Stimmrecht verbunden, was internationalen Standards entspreche, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.07.2019)Der Aktientausch hat auf die Kursentwicklung kaum Auswirkungen. Wichtiger bleibt, dass der Innogy-Deal von den Kartellbehörden genehmigt wird. Vorerst sollten Anleger die Ruhe bewahren und an Bord bleiben. Zumal auch die charttechnische Unterstützung bei 21,30 Euro weiter hält, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.07.2019)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:21,79 EUR +0,55% (01.07.2019, 14:50)