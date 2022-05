Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

42,42 EUR +2,76% (18.05.2022, 14:30)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

42,46 EUR +2,93% (18.05.2022, 14:15)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (18.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im wenig bewegten Marktumfeld führe der Versorgertitel den DAX einmal mehr an. Durch das erneute Kursplus sei die RWE-Aktie nach mehreren Anläufen zuletzt nun auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert und habe damit ein massives Kaufsignal ausgelöst. Zwei Gründe würden für die branchenübergreifende Stärke der Green-Tech-Aktien sorgen.So würden die Pläne von Siemens Energy zur Komplettübernahme der Windtochter Siemens Gamesa für Schwung sorgen. Der MDAX-Konzern dürfte dabei einen Aufschlag zahlen. Auch wenn dies nicht direkt auf weitere Übernahmen im Bereich zurückschließen lasse, verdeutliche es, dass Siemens Energy langfristig viel Potenzial im Windgeschäft sehe - sonst würde es kaum zur noch immer teuren Übernahme kommen.Für neue Impulse könnte aber vor allem auch der am Nachmittag in Dänemark anstehende Windgipfel sorgen. Dort solle es um den Ausbau in der Nordsee gehen. Laut Medienberichten könnten Dänemark, Deutschland, Belgien und die Niederlande dort das Ziel formulieren, bis 2050 Kapazitäten von 150 Gigawatt aufzubauen. Ein schnellerer Ausbau würde sowohl den Turbinenbauern als auch den Projektierern und Betreibern neue Aufträge und höhere Umsätze sowie Gewinne bescheren.Die RWE-Aktie steht weiter auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link