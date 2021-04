Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,15 EUR +0,29% (15.04.2021, 16:22)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,12 EUR +0,38% (15.04.2021, 16:13)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (15.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im leicht freundlichen Marktumfeld zeige sich die RWE-Aktie am Donnerstag kaum verändert. Nach der jüngsten Erholung bewege sich der DAX-Titel nun im Bereich der 34-Euro-Marke. Rückenwind bekomme der Essener Versorger derweil von Seiten der Analysten. Für das Analysehaus Jefferies sei die RWE-Aktie auf dem aktuellen Niveau ein klarer Kauf. Die Berechnung der Rentabilität habe dazu geführt, die "buy"-Einstufung für RWE zu bestätigen und das Kursziel von 40 auf 43 Euro anzuheben.Das Jefferies-Kursziel liege mehr als 25% über dem aktuellen Kursniveau. Auf dem Weg dorthin müsste auch das Mehrjahreshoch bei 38,65 Euro überwunden werden. Letztmals habe die RWE-Aktie 2011 über der 40-Euro-Marke notiert, ehe sich der Abverkauf durch den Atomausstieg Deutschlands im Zuge der Fukushima-Katastrophe beschleunigt habe.Neue Höchstkurse seien bei RWE durchaus möglich. Die Strategie, auf Erneuerbare Energien zu setzen, sollte sich zunehmend auszahlen. Anleger sollten deshalb an Bord bleiben und die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie: