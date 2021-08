Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,35 EUR +0,55% (13.08.2021, 15:49)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,37 EUR +1,19% (13.08.2021, 15:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (13.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) weiterhin zu kaufen.Trotz der Aufholeffekte in Q2 sei der Geschäftsverlauf von RWE im ersten Halbjahr 2021 noch von den extremen Wettereffekten im Segment Onshore Wind/Solar aus Q1 2021 (Belastungen in Texas von rund EUR 400 Mio. sowie unterdurchschnittliche Windverhältnisse an den nord- und mitteleuropäischen Onshore-Windkraftstandorten; positiv hätten Buchgewinne aus dem Anteilsverkauf von drei US-Onshore-Windparks und Ergebnisbeiträge aus neuen Anlagen gewirkt) geprägt gewesen. Auch ein erneut außerordentliches Ergebnis im Energiehandel habe geholfen, die ungünstigen Effekte auf das operative Ergebnis weiter einzugrenzen. Das anteilige Nettoergebnis habe aufgrund positiver Effekte im neutralen Ergebnis sowie einer Steuererstattung für frühere Veranlagungszeiträume mit EUR 1.432 Mio. (ber.: EUR 870 Mio.) über dem Vorjahreswert von EUR 1.013 Mio. (Vj. ber.: EUR 816 Mio.) gelegen.Aufgrund eines außerordentlich starken Ergebnisses im Energiehandel sei der Ausblick für das Gesamtjahr "deutlich" angehoben worden. Nun werde auf Konzernebene ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 3,0 und 3,4 Mrd. (bisher: EUR 2,65 und 3,05 Mrd.) sowie im Kerngeschäft zwischen EUR 2,15 und 2,55 Mrd. (zuvor: EUR 1,8 und 2,2 Mrd.). erwartet. Die Bandbreite für das bereinigte EBIT sei auf EUR 1,5 bis 1,9 Mrd. (davor: EUR 1,15 und 1,55 Mrd.) angehoben worden. Beim bereinigten Nettoergebnis prognostiziere RWE nun statt EUR 0,75 bis 1,1 Mrd. EUR 1,05 bis 1,4 Mrd. Unverändert werde eine Anhebung der Dividende auf EUR 0,90 je Aktie angestrebt.Die Geschäftszahlen von RWE seien trotz Aufholeffekten auch im ersten Halbjahr deutlich von den negativen Wettereffekten aus Q1 2021 belastet gewesen. Trotzdem sehe der Vorstand einen wirtschaftlich sehr guten Verlauf. Die Ergebnisprognose für das GJ 2021 sei erhöht worden, die angestrebte Dividendenerhöhung bestätigt. Die Transformation werde mit hohen Investitionen in Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien vorangetrieben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "RWE AG": Keine vorhanden.