XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,48 EUR +0,42% (24.08.2021, 09:48)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (24.08.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RWE-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im bisherigen Jahresverlauf ziere die RWE-Aktie die hinteren Ränge der Performance-Hitlisten. Während der DAX® 2021 um gut 15% habe zulegen können, stehe bei dem Versorger ein Kursminus von 3,5% zu Buche. Charttechnisch gehe die schwache Wertentwicklung des bisherigen Jahresverlaufs mit der Ausprägung einer Flaggenkonsolidierung einher. Dank der Auflösung dieses trendbestätigenden Kursmusters finde der Versorger nun möglicherweise wieder in die Erfolgsspur zurück. Die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 32,79 EUR) liefere ein weiteres Argument. Aber auch andere Indikatoren seien derzeit interessant: So notiere die Relative Stärke nach Levy (RSL) nicht nur wieder über ihrem Schwellenwert von 1, sondern im Verlauf des Trendfolgers liege zudem eine klassische Bodenbildung vor. Der beschriebene Flaggenausbruch werde zudem durch ein neues MACD-Kaufsignal bestätigt. Die Hochpunkte bei rund 35 EUR würden nun ein erstes Erholungsziel definieren, ehe das Mehrjahreshoch von Anfang Januar bei 38,65 EUR wieder auf die Agenda rücke.Um die positiven Implikationen aus der oben genannten Flagge nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es in Zukunft, deren obere Begrenzung (akt. bei 30,95 EUR) nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 24.08.2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:33,50 EUR +0,12% (24.08.2021, 10:03)