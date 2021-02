Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

35,69 EUR +0,90% (01.02.2021, 10:27)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

35,74 EUR +0,79% (01.02.2021, 10:12)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol Deutschland: RWE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (01.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol Deutschland: RWE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Mehrere regionale Versorger würtden sich erneut juristisch gegen den Energiedeal der Branchenriesen E.ON und RWE wehren. Der Frankfurter Versorger Mainova habe eine zweite Nichtigkeitsklage beim Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg eingereicht, habe das Unternehmen am Montag mitgeteilt.Neben Mainova würden demnach zehn weitere Kläger gegen die aus ihrer Sicht marktbeherrschende Stellung der beiden DAX-Konzerne kämpfen, darunter der Energieverbund Dresden, die Stadtwerke Leipzig, Naturstrom aus Düsseldorf und Thüringer Energie. Die EU-Kommission habe im Jahr 2019 die milliardenschwere Neuaufteilung der Geschäftsfelder zwischen E.ON und RWE unter einigen Auflagen genehmigt. E.ON habe die RWE-Tochter innogy übernommen, aber nur deren Sparten Vertrieb und Netz behalten. Das Geschäft mit den erneuerbaren Energien von innogy und E.ON sei wiederum an RWE gegangen.Die Aufteilung des Energiemarktes unter den einstigen Rivalen sei schädlich für den Wettbewerb und damit auch für die Verbraucher, habe Mainova erklärt. Mit dem Deal zwischen RWE und E.ON sei ein Oligopol entstanden. "Allein für E.ON sind damit immense Vorteile aufgrund der dann hohen Kundenzahl, des enormen Netzbesitzes und der starken Einkaufsmacht verbunden", habe Mainova-Chef Constantin Alsheimer gesagt. Zudem werde durch die gleichzeitige Beteiligung von RWE an E.ON eine gewaltige, gemeinsame Erzeugungs- und Vertriebseinheit geschaffen.Die Klagen der Wettbewerber seien bislang lediglich ein Störfeuer. Es sei nicht davon auszugehen, dass der Deal komplett rückabgewickelt werden müsse. Einzelne Auflagen seien zwar möglich. Dennoch gelte: Der Deal sei gut für E.ON und RWE. Beide Aktien stünden weiter auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs". Favorit sei derzeit wegen der guten Aussichten im Bereich Erneuerbare Energien allerdings RWE, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link