Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

22,52 EUR -6,01% (01.04.2020, 14:32)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (01.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld müsse auch die RWE-Aktie am Mittwoch wieder stärkere Verluste hinnehmen. Nach der Erholung in den vergangenen Tagen nähere sich der Titel dem 52-Wochen-Tief bei 20,05 Euro wieder an. Die massiven Insiderkäufe zuletzt könnten die Investoren offenbar nicht beruhigen.Vor allem CEO Rolf Martin Schmitz, aber auch andere Insider, habe zuletzt massiv RWE-Aktien gekauft und damit eine Unterbewertung des eigenen Konzerns angedeutet. Doch die Bären würden sich in der Corona-Krise nicht geschlagen geben. Traditionell würden Versorger in Krisenphasen zwar weniger stark gebeutelt als andere Unternehmen. Dennoch drohe durch den weitgehenden Stillstand der industriellen Tätigkeit ein massiver Rückgang der Energienachfrage.Seit dem Deal mit E.ON zum Verkauf von Innogy fokussiere sich RWE voll auf die Energieerzeugung und decke hier die gesamte Palette von konventionellen Energien bis hin zu den Erneuerbaren ab. Ein deutlicher Rückgang der industriellen Nachfrage könne nicht durch den leicht steigenden privaten Verbrauch kompensiert werden, so dass die Corona-Krise durchaus auch für RWE negative Folgen haben dürfte.Anleger können auf dem aktuellen Niveau bei der RWE-Aktie zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link