XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

35,36 EUR +3,66% (29.11.2021, 12:13)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (29.11.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE: Kursanstieg gewinnt an Dynamik - AktiennewsDie Aktie von RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) notiert am Montagvormittag 4,59% höher bei 35,08 Euro und erreicht den höchsten Stand seit Februar, so die Experten von XTB.Sollte der Kursanstieg über das Hoch bei 34,82 Euro nachhaltig sein, so könnten folgende Widerstände getestet werden: Das Hoch vom Februar (37,46 Euro) und das Jahreshoch, das am 8. Januar bei 38,62 Euro ausgebildet worden sei. Das Chartbild habe sich aufgehellt, nachdem im August der mittelfristige Abwärtstrend durch einen Durchbruch über den Widerstand bei 32,18 Euro umgekehrt worden sei. Um den neuen Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten, dürfe die Aktie nicht unter das Tief vom Oktober fallen, das mit der starken Unterstützung bei 30,70 Euro übereinstimme. (Analyse vom 29.11.2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie:35,33 EUR +5,34% (29.11.2021, 12:27)