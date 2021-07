Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Papiere des Versorgers RWE könnten sich auch im freundlichen Marktumfeld nicht von den jüngsten Tiefs lösen. Die Auswirkungen der Hochwasser-Katastrophe und die allgemein schwache Stimmung bei Green-Tech-Aktien, zu denen RWE inzwischen gezählt werde, würden belasten. Zudem drohe nun der Kohlekompromiss neu aufgearbeitet zu werden.So wolle der bayerische Ministerpräsident Markus Söder den beschlossenen Ausstieg aus der Kohlekraft in Deutschland nach der Bundestagswahl neu verhandeln. Es müsse geprüft werden, "ob ein Ausstieg aus der Kohle nicht schneller möglich ist", habe der CSU-Vorsitzende am Mittwoch in seiner Regierungserklärung im bayerischen Landtag in München gesagt. "Ich halte 2038 auch an dieser Stelle für unambitioniert." Er habe angekündigt, sich dafür einsetzen zu können, schon 2030 den Kohleausstieg zu ermöglichen.Söder habe bereits vor zwei Jahren einen Kohleausstieg bis 2030 gefordert, am Ende habe der Bund aber den Ausstieg erst bis zum Jahr 2038 beschlossen. Aus seiner Sicht sei ein schnellerer Ausstieg wichtig, damit Deutschland seine Klimaziele erreichen könne.Kritik sei umgehend von der FDP gekommen. "Söder irrlichtert wieder mal ahnungslos umher und verwechselt populistische Symbolpolitik mit echtem Klimaschutz", habe der klimapolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Lukas Köhler gesagt. Der steigende CO2-Preis werde nach Ansicht nahezu aller Experten dafür sorgen, dass die Kohleverstromung vor 2030 unrentabel und damit marktwirtschaftlich beendet werde. "Die von Söder geforderte Neuverhandlung des Kohleausstiegs hätte keinen Nutzen für den Klimaschutz, sondern würde lediglich den Kraftwerksbetreibern weitere Milliarden an Entschädigungen auf Kosten der Steuerzahler in die Kassen spülen."Für RWE wären neue Verhandlungen ärgerlich. Höhere Entschädigungen dürften zwar ein früheres Kohle-Aus finanziell wohl kompensieren, doch die Unsicherheit wäre wieder im Markt. Der Umbau zu mehr Erneuerbaren Energien könnte sich verzögern. Es sei allerdings eher unwahrscheinlich, dass es so weit komme. Die Auswirkungen auf die Aktie würden sich daher in Grenzen halten.Nachdem RWE zuletzt unter den Stopp gefallen ist, warten Anleger dennoch vorerst ab, bis die Bodenbildung abgeschlossen ist, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2021)Mit Material von dpa-AFX