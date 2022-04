Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (27.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im turbulenten Marktumfeld zeige sich auch die RWE-Aktie am Mittwoch sehr volatil. Die Aktie habe sich von den Tiefs im frühen Handel aber schnell lösen und sogar ins Plus drehen können. Die Angst vor weiteren Verwerfungen am Energiemarkt belaste dennoch weiter. Das Management bekomme derweil vor der Hauptversammlung am morgigen Donnerstag, 28. April, Unterstützung.Nachdem Russland seine Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien eingestellt habe, würden auch die deutschen Versorger unter Druck geraten. Bei den Anlegern herrsche wieder Angst, dass volatile Energiepreise für Verwerfungen bei den Ergebnissen sorgen könnte. Allerdings sollte hier inzwischen auch viel eingepreist sein, nachdem das Vorgehen Russlands nach den Entwicklungen der letzten Wochen nicht mehr allzu überraschend seien.Derweil hätten die großen Fondsgesellschaften vor der Hauptversammlung dem RWE-Management den Rücken gestärkt. Sie würden die Forderung des aktivistischen Investors Enkraft nach einer Abspaltung des Kohlegeschäfts nicht unterstützen wollen. Dieser wolle durch eine rasche Trennung eine deutliche Steigerung des Börsenwerts von RWE forcieren.Die RWE-Aktie halte sich trotz der Verwerfungen am Energiemarkt stabil. Die starke Positionierung bei grünen Energien zahle sich hier aus. Noch lasse die Bewertung aber Luft nach oben, vor allem wenn sich das Marktumfeld wieder beruhige.Anleger können zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link