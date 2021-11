Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,58 EUR -1,43% (30.11.2021, 10:38)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,37 EUR -1,86% (30.11.2021, 10:23)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (30.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Pläne der neuen Ampel-Koalition in Deutschland zum Klimaschutz hätten der RWE-Aktie in der vergangenen Woche ein starkes Kaufsignal beschert. Am Freitag habe der Versorger dieses auch bestätigen können. Nun habe Morgan Stanley zudem noch das Kursziel von 42 auf 44 Euro angehoben - doch Omikron belaste die Märkte weiter.Spannend bleibe nun, ob die positiven Stimmen rund um die neuen Regierungsziele ausreichen würden, um die RWE-Aktie weiter nach oben zu treiben. Mit dem am Freitag bestätigten Ausbruch über die 34-Euro-Marke sei zwar ein massives Kaufsignal generiert worden. Dem stehe allerdings der schwache Gesamtmarkt gegenüber. Sollte die Omikron-Variante weiter für Kursverluste sorgen, dürfte es auch RWE schwer haben, gegen den Markt zu steigen - auch, wenn der Versorger als defensives Investment gelte.RWE sei mit dem starken Portfolio an grünen Energien inzwischen auf dem richtigen Weg. Nach dem Kaufsignal, das ein Ende der monatelangen Seitwärtsbewegung suggeriert habe, komme die Omikron-Krise nun zur Unzeit. Anleger sollten jedoch weiter geduldig bleiben. Angesichts der günstigen Bewertung seien höhere Kurse nur eine Frage der Zeit, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie: