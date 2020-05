Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (14.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Energiekonzern RWE sei gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. So sei das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) auf 1,3 Milliarden Euro gestiegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitgeteilt habe. Aus Pro-forma-Basis habe dies einen Anstieg von rund 19 Prozent bedeutet. RWE habe dabei erstmals nach dem Verkauf der Tochter innogy in seiner neuen Struktur berichtet. Den stärksten Ergebnisbeitrag habe dabei das Windenergiegeschäft auf See geliefert, das von einem erhöhtem Windaufkommen profitiert habe. Unter dem Strich habe RWE bereinigt 603 Millionen Euro verdient. Den Ausblick für 2020 habe das Unternehmen ebenso wie die Dividendenprognose bekräftigt.RWE habe im vergangenen Jahr seine Tochter innogy im Rahmen einer großangelegten Transaktion an den Konkurrenten E.ON verkauft und wandle sich zum reinen Stromproduzenten mit Fokus auf regenerative Energien. Dabei habe RWE die erneuerbaren Energien von E.ON erhalten, das sich künftig auf Netze und Vertrieb konzentriere. E.ON werde zudem noch das Ökostromgeschäft von innogy an RWE übertragen."RWE ist gut ins Jahr gestartet. Dank unseres robusten Geschäftsmodells haben wir auch in diesen herausfordernden Zeiten bei allen Ergebniskennziffern ein deutliches Plus erzielt. Wir bestätigen die Ergebnisprognose und unseren Dividendenvorschlag von 85 Cent pro Aktie für das Geschäftsjahr 2020. Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien kommen wir gut voran und festigen unsere Position als einer der führenden Anbieter weltweit. Unseren Anspruch, bis 2040 klimaneutral zu sein, verfolgen wir konsequent. Unsere Strategie zahlt sich aus: Die neue RWE wächst profitabel."Der Konzern treibe seinen Wandel hin zu mehr Ökostrom stark voran. Dies dürfte sich langfristig auszahlen. Derzeit hänge die Aktie an der 200-Tage-Linie fest. Gelinge der Sprung darüber, würde ein neues Kaufsignal generiert.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link