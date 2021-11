Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (12.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF).Die Geschäftszahlen des deutschen Versorgers seien trotz der Aufholeffekte auch in den ersten neun Monaten von den negativen Wettereffekten aus Q1 2021 beeinträchtigt gewesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Trotzdem sehe der Vorstand den Energiekonzern "gut auf Kurs". Die zuletzt im August angehobene Ergebnisprognose für das GJ 2021 sei genauso wie die angestrebte Dividendenerhöhung bestätigt worden. Die Transformation werde mit hohen Investitionen in Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien vorangetrieben. Insgesamt rechne Fechner nach der nur einmaligen Ergebnisbelastung in diesem Jahr mit der Fortsetzung der erfreulichen Geschäftsentwicklung.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die RWE-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 40 Euro. (Analyse vom 12.11.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der RWE-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "RWE AG": Keine vorhanden.