ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (18.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Kaum ein Konzern stehe so sinnbildlich für die Veränderung der Energiewelt wie RWE. Vom Klimaverschmutzer Nummer 1 wolle sich das Unternehmen zum Anbieter grüner Energien wandeln. Dafür werde viel Geld in die Hand genommen. In Deutschland habe es nun grünes Licht für ein großes Projekt gegeben.Nach eigenen Angaben habe RWE die Erlaubnis für einen weiteren Windpark vor der deutschen Nordseeküste erhalten. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) habe die Genehmigung für den Windpark Kaskasi 35 Kilometer nördlich von Helgoland erteilt. Die Anlage mit insgesamt 38 Windturbinen solle im Sommer 2022 ans Stromnetz angeschlossen werden. Mit einer Leistung von 342-Megawatt könne Kaskasi rechnerisch rund 400.000 Haushalte pro Jahr mit grünem Strom versorgen.Kaskasi werde der sechste Windpark von RWE vor den deutschen Küsten von Nord- und Ostsee. Für seinen Bau werde ein Großteil der in Deutschland von 2020 bis 2022 geplanten Investitionen von einer Milliarde Euro fließen, habe RWE weiter mitgeteilt. Die Essener seien nach eigenen Angaben weltweit der zweitgrößte Betreiber von Windparks auf See. Vor der britischen Küste seien sie am Bau eines mit 857 Megawatt deutlich größeren Windparks beteiligt.Anleger können zugreifen und darauf setzen, dass endlich der nachhaltige Ausbruch über die 34-Euro-Marke gelingt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link