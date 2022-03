Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (18.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern wolle im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel ein Importterminal für Ammoniak errichten. "RWE rechnet mit Investitionen im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich", habe der Versorger am Freitag in Essen bekannt gegeben. Ein großes Vorhaben, das langfristig auch auf die Vor-Ort-Produktion von grünem Wasserstoff abziele.Über das Terminal sollten den Angaben zufolge ab 2026 jährlich auch rund 300.000 Tonnen grüner Ammoniak in Deutschland ankommen und an Kunden weiterverteilt werden. "Im nächsten Schritt ist geplant, an dem Terminal einen Cracker in großindustriellem Maßstab zu errichten, um grünen Wasserstoff auch vor Ort zu produzieren." Parallel dazu solle die Ammoniak-Menge auf zwei Millionen Tonnen p.a. ausgebaut werden.Erst vor wenigen Tagen hätten sich der Bund, der niederländische Gasnetzbetreiber Gasunie und RWE darauf verständigt, in Brunsbüttel das erste deutsche Terminal für flüssiges Ergas (LNG) zu errichten. Das Ammoniakterminal von RWE solle in unmittelbarer Nähe dazu entstehen.RWE rüste sich für die grüne Energiewelt der Zukunft. Das sollte langfristig Luft bei der Bewertung nach oben freisetzen, die RWE-Aktie bleibt ein Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link