Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,60 EUR +0,42% (24.08.2021, 10:06)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,53 EUR +0,57% (24.08.2021, 09:52)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (24.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Trend bei RWE zeige an der Börse seit Wochen wieder nach oben. Dennoch gehe der Konzern nun neue Wege. Um die spezifischen Anforderungen im Bereich grüne Energien besser zu erfüllen, werde das Geschäft neu geordnet. Das bringe auch personelle Veränderungen mit sich.RWE werde künftig die Offshore- und die Onshore-Aktivitäten organisatorisch trennen. So würden die Windparks auf See von Sven Utermöhlen, der bereits bei RWE Renewables als COO für das Offshore-Wind-Geschäft tätig gewesen sei, geleitet. Silvia Ortin Rios, bislang bereits COO des Onshore-Wind- und PV-Geschäfts auf dem amerikanischen Kontinent, werde künftig für das Wind- und Solargeschäft an Land zuständig sein. Dagegen habe Anja-Isabel Dotzenrath, die bisherige Leiterin von RWE Renewables, das Unternehmen verlassen - den Angaben nach auf eigenen Wunsch.RWE habe alleine im ersten Halbjahr 1,8 Milliarden Euro in Erneuerbare investiert. Bis Ende 2022 wolle der Konzern 13 Gigawatt an grünen Energien in Betrieb haben. Mit der neuen Strategie solle das erfolgreiche Wachstum noch einmal beschleunigt werden. Dabei werde den immer größeren Unterschieden bei Offshore- und Onshore-Projekten Rechnung getragen.Die RWE-Aktie habe sich von den Tiefs gelöst. Die weiterhin günstige Bewertung lasse zudem noch Spielraum nach oben. Anleger können wieder auf höhere Kurse spekulieren, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 24.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link