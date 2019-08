Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.(15.08.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - RWE: Gegen Gesamtmarkt - ChartanalyseRückblick: Wie ein Fels in der Brandung konnte sich gestern die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) im bärischen Umfeld des DAX halten, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dafür dürften die vorgelegten Quartalszahlen und der laufende Aufwärtstrend verantwortlich gewesen sein. Immerhin könne sich die Aktie schon seit Wochen gegen die Probleme des Gesamtmarkts stellen, nachdem es im Juli endlich gelungen sei, die Dreiecksformation um 23 EUR bullisch zu verlassen. Seit einigen Tagen konsolidiere der Wert jedoch kurzfristig um 25,50 EUR seitwärts.AusblickIm aktuellen Aktienumfeld sei es gar nicht so einfach, noch Werte zu finden, die in einem intakten Aufwärtstrend gehandelt würden. RWE gehöre dazu und auch wenn man sich bereits nahe der ersten Kursziele aus dem Dreiecksausbruch aufhalte, die Basis für weitere Kursgewinne sei vorhanden. Potenzielle Ziele würden ca. 26,25 EUR und knapp 28 EUR bilden. An diesen Zielen könnte auch dann noch festgehalten werden, sollte es zu einem Tagesschlusskurs unterhalb von 25,12 EUR kommen. Kurzfristig müsste dann jedoch eine größere Korrektur eingeplant werden. (Analyse vom 15.08.2019)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:25,56 EUR +0,67% (15.08.2019, 09:19)