Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,23 EUR -0,98% (22.02.2021, 09:53)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,27 EUR -0,62% (22.02.2021, 09:39)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (22.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) von 37 Euro auf 34 Euro.RWE rechne aufgrund der extremen Wettersituation im US-Bundesstaat Texas mit Ergebnisbelastungen. Seit dem 09.02. sei witterungsbedingt ein Teil der Onshore-Windparks von RWE außer Betrieb. Da der Versorger bereits Teile seiner Stromproduktion aus Windparks im Voraus verkauft habe, müsse RWE nun in einem extrem "engen" Markt (steigende Nachfrage bei gleichzeitig sinkendem Angebot) diese Strommengen hinzukaufen (bis zu 9.000 USD je Megawattstunde (MWh); zum Vergleich Preis für deutschen Haushaltsstrom: 320 Euro je MWh). Daher erwarte der DAX-Konzern für den Bereich Onshore/Wind im Geschäftsjahr 2021 eine Ergebnisbelastung (bereinigtes EBITDA) im niedrigen bis mittleren dreistelligen Mio.-Euro-Bereich (zum Vergleich bereinigtes EBITDA des Bereichs Onshore Wind/Solar in 2020: 472 (Vj. pro-forma: 442) Mio. Euro; bereinigtes Konzern-EBITDA in 2020: 3.235 (Vj. pro-forma: 3.015) Mio. Euro). Dies dokumentiere die Wetterabhängigkeit des Geschäftsmodells. Gleichzeitig seien in den letzten Wochen die Marktzinsen gestiegen, was die Attraktivität der ohnehin im Branchenvergleich (STOXX Europe 600 Versorger 2020e: 4,4%; 2021e: 4,6%; 2022e: 4,9%) unterdurchschnittlichen Dividendenrendite der RWE-Aktie (2020e: 2,6%; 2021e: 2,6%; 2022e: 2,8%) weiter schmälere.Diermeier habe seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2021 (u.a. bereinigtes/berichtetes EPS: 1,46 (alt: 1,88) Euro; DPS: 0,85 (alt: 0,90) Euro) reduziert.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die RWE-Aktie. (Analyse vom 22.02.2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie: