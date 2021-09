Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,35 EUR +1,25% (27.09.2021, 16:50)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,34 EUR +0,90% (27.09.2021, 16:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (27.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Erneuerbare Energien seien am Montag stark gefragt. Das starke Wahlergebnis der Grünen spiegle sich auch an der Börse wider. Für die Analysten von Morgan Stanley sei der Rücksetzer zuletzt ohnehin eine Kaufgelegenheit. Vor allem fünf Branchenvertreter stünden auf der Kaufliste.Die Kombination aus höherer Nachfrage und niedrigerem Angebot hätten die Gaspreise zuletzt massiv ansteigen lassen, heiße es von Morgan Stanley. Gründe dafür seien etwa eine stärkere Nutzung von Klimaanlagen, geringere Gasvorräte für den Winter und eine höhere Nachfrage aus Asien nach dem Ende der Lockdowns.In Großbritannien beispielsweise sei es zuletzt bereits zu einer Versorgungkrise gekommen, so die Experten weiter. Spanien habe sogar Steuersenkungen eingeführt, um Kunden gegen die steigenden Energiekosten zu unterstützen. Zudem habe es Rückforderungen über 2,6 Milliarden Euro gegenüber Versorgern gegeben, die vom Preisanstieg profitiert hätten."Der Aktionär" sehe gerade Unternehmen mit hohem Bezug zu Erneuerbaren Energien ebenfalls positiv. Die lange Konsolidierung könnte dank der Impulse durch die Wahl nun ein Ende finden.RWE und Ørsted stehen bereits länger auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Iberdrola sei nach dem doch deutlichen Rücksetzer ebenfalls ein spannendes Investment - auch, wenn das Chartbild noch immer angeschlagen sei, da der Konzern von der Entwicklung in Spanien besonders betroffen sei. (Analyse vom 27.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link