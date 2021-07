Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

30,39 EUR +1,20% (30.07.2021, 09:55)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

30,40 EUR +1,50% (30.07.2021, 09:41)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (30.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Energiekonzern RWE rechne 2021 wegen eines starken Handelsgeschäfts im ersten Halbjahr mit einem besseren Ergebnis als bisher. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn werde jetzt ein Wert zwischen 1,05 und 1,45 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,2 Milliarden Euro) erwartet, habe das Unternehmen überraschend am Freitag in Essen mitgeteilt. Die neue Spanne liege damit 300 Millionen Euro über der alten.Weitere Details würden folgen. Den kompletten Zwischenbericht über das erste Halbjahr 2021 werde RWE am 12. August veröffentlichen.Seit ziemlich genau einem Jahr befinde sich die RWE-Aktie auf Richtungssuche. Nach der Corona-Erholung habe sie - bis auf einen kurzen Ausbruch zum Jahreswechsel - seit letztem Juli in einer Seitwärtsrange zwischen 30 und 35 Euro geschwankt. Seit Januar habe dabei die Schwankungsbreite immer weiter abgenommen und der Wert habe ausgehend vom 2021er Hoch bei 38,65 Euro und der unteren Range-Begrenzung eine abfallende Dreiecksformation ausgebildet. Zuletzt sei der Titel mit einer kräftigen Abwärtsbewegung unter die Unterstützung bei 30 Euro gefallen. Mit den guten Zahlen im Gepäck könnte sich die Aktie nun wieder zurückmelden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link