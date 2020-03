Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

24,30 EUR +7,81% (13.03.2020, 11:59)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (13.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF).Die Ziele für das Geschäftsjahr 2019 habe der Versorger souverän (oberes Ende der jeweiligen Zielspanne) erfüllt und dabei die Analystenprognosen übertroffen. Der Dividendenvorschlag für 2019, der der Dividendenindikation entsprochen habe, sei ohne Überraschung geblieben. Die Dividendenindikation für 2020 habe der Analystenerwartung entsprochen. Die Guidance für den Zeitraum 2020 bis 2022 habe Diermeier enttäuscht (unter seinen Erwartungen, 2020 Ergebnisrückgänge ggü. 2019er pro-forma-Werte, im Branchenvergleich (Sektorunternehmen in seinem Analyse-Universum) eher unterdurchschnittliches Ergebniswachstum 2019 (pro-forma) bis 2022, im Branchenvergleich eher unterdurchschnittliche Ausschüttungsquote).Die Dividendenrendite (2020e: 3,7%) sei nach dem gestrigen Kurseinbruch der RWE-Aktie (am 12.03.: -17%) zwar nach Meinung des Analysten attraktiv, aber im Branchenvergleich unterdurchschnittlich. Das Geschäftsmodell sei unterdurchschnittlich konjunktursensitiv.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die RWE St.-Aktie (Aufwärtspotenzial: <15%) weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 31 Euro auf 26 Euro gekappt. (Analyse vom 13.03.2020)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:23,99 EUR +4,53% (13.03.2020, 11:45)