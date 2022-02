Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,23 EUR -0,55% (18.02.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,34 EUR -0,67% (18.02.2022, 17:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (20.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Neue Euphorie habe RWE am Donnerstag bei den Anlegern ausgelöst. Dank des dynamischen Preisumfelds habe der DAX-Konzern die Prognose für das laufende Jahr überraschend und deutlich angehoben. Die Aktie sei daraufhin auf ein neues Rekordhoch geklettert, habe jedoch in den Augen der Analysten noch viel Luft nach oben.So hätten 14 Experten laut der Nachrichtenagentur Bloomberg mittlerweile ihre Einschätzungen für die RWE-Aktie nach der neuen Prognose überarbeitet. 11 davon würden auch nach dem Kursanstieg weiter zum Kauf raten, dem stehe nur eine einzige Verkaufsempfehlung gegenüber. Für zwei Analysten sei der Essener Versorger eine Halteposition. Im Durchschnitt liege das Kursziel nun bei 46,16 Euro und damit rund 20% über dem aktuellen Niveau.RWE sei operativ voll auf Kurs. Die neue Strategie hin zu grünen Energien dürfte sich auch in der Bewertung künftig noch stärker widerspiegeln. "Der Aktionär" sehe daher mit dem neuen Mehrjahreshoch das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Die RWE-Aktie bleibe auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2022)Börsenplätze RWE St.-Aktie: