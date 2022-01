Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

35,88 EUR +0,70% (03.01.2022, 08:39)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

35,72 EUR +0,88% (30.12.2021, 14:06)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (03.01.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - RWE-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) befindet sich seit dem Tief vom 20. Juli 2021 bei 28,39 EUR in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 25. November habe die Aktie erstmals den wichtigen Widerstand bei 34,64 EUR überwunden. Allerdings habe dieser Ausbruch noch keine weitere Rally ausgelöst. Der Wert sei über einen Monat um diese Marke gependelt, wobei sich dabei ein Widerstand bei 35,50 EUR herausgebildet habe. Am letzten Handelstag des alten Jahres sei der Aktie des Versorgers der Ausbruch über diese Hürde gelungen.AusblickBestätige sich der Ausbruch über 35,50 EUR, dann stünde eine Fortsetzung der Rally seit Juli 2020 wenig im Wege. Die RWE- Aktie könnte dann in Richtung 37,12 EUR und 38,65 EUR ansteigen. Kurse um 40,61 EUR wären dann mittelfristig auch möglich. Sollte sich der Ausbruchsversuch allerdings nicht bestätigen und die Aktie unter dem EMA 50 bei 34,02 EUR abfallen, dann würden Abgaben an den Aufwärtstrend seit Juli 2021 bei aktuell 30,94 EUR drehen. (Analyse vom 03.01.2022)Börsenplätze RWE St.-Aktie: