Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (17.01.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) und erhöht das Kursziel von 31,50 auf 35 Euro.Das Ergebnis der Bund-Länder-Einigung zum Kohleausstieg werde erwartungsgemäß gesellschaftlich sehr unterschiedlich bewertet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Trotz des von RWE aufgelisteten entstandenen Restschadens wolle der Energiekonzern aber der Eckpunktevereinbarung zustimmen, was auch darauf hindeute, dass der Konzern trotz allem gut damit leben könne. Fechner bewerte den sich abzeichnenden gesellschaftlichen Kompromiss für RWE als positiv. Das Unternehmen erhalte staatliche Unterstützung für die Stilllegung seiner Kapazitäten, die aufgrund weiter steigender CO2-Preise und einer zu erwartenden erhöhten EU-Regulierung wirtschaftlich zunehmend unrentabel werden dürften. Darüber hinaus entstehe mit der Beseitigung eines Hauptunsicherheitsfaktors eine nicht zu verachtende Planungssicherheit für die nächsten Jahre. Nach dem Kohleausstieg würden die Erneuerbaren Energien zum zentralen Mittelpunkt auch für den RWE-Konzern, was Wachstumschancen biete und die Aktie für weitere Investorengruppen attraktiv mache. Neben den sich abzeichnenden höheren Marktpreisen sollten abgesicherte Strompreise sowie die Vermeidung von Versorgungsengpässen im Zuge der Energiewende zu weiter steigenden Gewinnen in den kommenden Jahren führen.Entsprechend bekräftigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die RWE-Aktie bei einem von 31,50 auf 35 Euro erhöhten Kursziel. (Analyse vom 17.01.2020)