Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

40,60 EUR -0,27% (12.04.2022, 08:56)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

41,25 EUR -0,94% (11.04.2022, 17:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (12.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Während sich der DAX seit einigen Tagen wieder auf Talfahrt befinde, halte sich die RWE-Aktie weiter stabil im Bereich des Mehrjahreshochs. Die Hoffnung auf einen massiven Ausbau der grünen Energien verleihe weiter Schwung.Goldman Sachs habe das ohnehin bullishe Kursziel nun noch einmal angehoben. Deutschland habe zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren die Ziele für den Ausbau der Erneuerbaren Energien angehoben, so Goldman-Analyst, Alberto Gandolfi. Bis 2030 werde nun mehr als eine Verdreifachung der Solar- und Windstromkapazitäten angepeilt. Das EBITDA von RWE für 2030 habe deshalb bis zu 50 Prozent Luft nach oben gegenüber den bisherigen Planungen des Konzerns.Gandolfi habe sein Ziel für RWE deshalb von 52 auf 54 Euro angehoben. Die Papiere würden zudem auf der "Conviction Buy List" bleiben. Auf dem aktuellen Niveau sehe er damit ein Potenzial von mehr als 30 Prozent.Die Aktie von RWE ist auch nach wie vor attraktiv bewertet und gehört bei konservativen Anlegern ins Depot, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link