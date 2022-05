XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (18.05.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RWE-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Anhand von insgesamt sieben, mehrheitlich trendfolgenden Kriterien filtern die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt regelmäßig die 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Bei dieser objektiven, quantitativen Auswertung erreiche die RWE-Aktie die Maximalpunktzahl und mache somit eine überzeugende Figur. Nach dieser Vorselektion möchten die Analysten im zweiten Schritt die charttechnische Situation auf den Prüfstand stellen. Auf Monatsbasis decke sich das alte Verlaufshoch vom Januar 2021 bei 38,65 EUR recht gut mit der 200-Monats-Linie (akt. bei 37,89 EUR). Diese Bastion habe sich zuletzt mehrfach als Unterstützung herauskristallisiert. Andererseits habe das Papier in den letzten vier Monaten immer wieder wichtige Hochs zwischen 41,47 EUR und 41,83 EUR ausgebildet. Deshalb würde ein neues Mehrjahreshoch oberhalb der genannten Hürden für ein prozyklisches Kaufsignal sorgen. Gleichzeitig signalisiere ein solcher Befreiungsschlag, dass der übergeordnete Aufwärtstrend seit 2015 wieder Fahrt aufnehme. Das 2009er-Tief (44,01 EUR) - verstärkt durch ein Fibonacci-Level (44,42 EUR) - definiere im Erfolgsfall das nächste Anlaufziel.Unter dem Strich trifft derzeit eine überzeugende quantitative Auswertung auf eine vielversprechende charttechnische Ausgangslage, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 18.05.2022)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:41,85 EUR +1,38% (18.05.2022, 09:08)