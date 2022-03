Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,27 EUR -5,02% (07.03.2022, 13:47)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,20 EUR -4,97% (07.03.2022, 13:32)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (07.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Berg- und Talfahrt bei RWE setze sich am Montag fort. Nach der Gegenbewegung vor dem Wochenende zähle der Versorger heute wieder zu den schwächsten Werten im DAX. Mit einem Minus von rund fünf Prozent notiere die Aktie nur noch knapp oberhalb der wichtigen 34-Euro-Marke. Der Energiepreisschock drücke dabei weiter auf die Stimmung.Die Angst, dass die Versorger die hohen Gaspreise nicht entsprechend an die Kunden weitergeben könnten, überwiege weiterhin. Hinzu komme, dass russische Gaslieferungen im Extremfall sogar komplett wegfallen könnten.Die Abhängigkeit von RWE von russischem Gas sei allerdings begrenzt. So sei der Wettbewerber Uniper laut einer Schätzung von J.P. Morgan etwa 25-Mal so stark betroffen. Der Abverkauf der vergangenen Tage erscheine vor diesem Hintergrund bereits sehr heftig. Die wichtige charttechnische Unterstützung bei 34 Euro sollte nun Halt bieten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: