Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (15.03.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.RWE habe im vergangenen Jahr stark von hohen Strompreisen profitiert und werde das auch weiterhin tun, weshalb der jüngst angehobene Ausblick für 2022 bestätigt worden sei. Die Auswirkungen der laufenden Krise seien allerdings noch nicht abzusehen.Wie bereits im Februar 2022 vorab bekannt gegeben, habe RWE sehr gute Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 berichten können. Das bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) im Kerngeschäft von RWE sei im Jahresvergleich um 1% auf EUR 2.761 Mio. gestiegen und inklusive der Stromproduktion aus Kohle- und Atomkraftwerken sei das bereinigte EBITDA mit EUR 3.650 Mio. sogar um 11% höher als im Vorjahr zu liegen gekommen. Der Ausblick für 2022, der im Februar angehoben worden sei, sei bestätigt worden. Das bereinigte Kern-EBITDA solle weiter auf EUR 2,9 bis 3,3 Mrd. wachsen und der Nettogewinn EUR 1,3 bis 1,7 Mrd. betragen. Die Dividende solle auch so wie für 2021 EUR 0,90 je Aktie betragen.RWE habe dank seiner Erzeugungskapazitäten stark von den gestiegenen Strompreisen profitiert und sollte auch im laufenden Jahr dazugewinnen, obwohl ein guter Teil der Produktion noch zu niedrigeren Preisen abgesichert worden sei. Das Investitionsprogramm bleibe strikt auf erneuerbare Energien ausgerichtet. So seien derzeit 5,6 Gigawatt an Kapazitäten im Bau und der weitere Ausbau solle beschleunigt werden.Gleichzeitig sei RWE bereit, die Energieversorgung in der derzeitigen Krise sicherzustellen. So werde vorbereitet, Kohlekraftwerke wieder ans Netz anzuschließen und man habe sich auch die notwendigen Ressourcen bis Ende des Sommers gesichert. Gleichzeitig werde RWE am ersten deutschen Flüssiggasterminal beteiligt sein. Es solle auch keine neuen Verträge zum Kohle-, Gas- oder Öleinkauf mit Russland geben und RWE werde alle Regierungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit unterstützen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.