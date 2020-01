Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (16.01.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RWE: Auf ein Mehrjahreshoch gesprungen - AktienanalyseMit einem Plus von 44,2 Prozent belegt RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) Platz drei in der 2019er-DAX-Performancerangliste, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bis Anfang Oktober habe der Zuwachs sogar mehr als 53 Prozent betragen, ehe der Titel in eine Konsolidierungsphase eingetreten sei. Doch vor wenigen Tagen sei neuer Schwung in den Kurs gekommen. Grund: Der Energiekonzern RWE könnte einem Pressebericht zufolge im Zuge des Kohleausstiegs bis zu 2 Mrd. Euro Entschädigung erhalten. Hinzu kämen Anpassungsgelder von rund 700 Mio. Euro für Beschäftigte, die wegen des Kohleausstiegs ihren Arbeitsplatz verlieren würden, habe die "Rheinische Post" unter Berufung auf Berliner Kreise berichtet. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sei mit dem Essener Konzern weitgehend handelseinig.An der Börse seien die Nachrichten gut angekommen. Die RWE-Aktie sei in der Spitze auf 29,60 Euro und damit auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert. Kein Wunder: Sollte RWE tatsächlich 2 Mrd. Euro erhalten, wäre das deutlich mehr als am Markt erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 02/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link