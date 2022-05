Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Versorger RWE wolle für 30 Millionen Euro an seinem Gaskraftwerks-Standort im niedersächsischen Lingen eine Wasserstoff-Elektrolyse-Testanlage bauen. Geplant sei eine mit Ökostrom betriebene Pilotanlage mit einer Kapazität von 14 Megawatt, wie RWE am Dienstag berichtet habe. Baubeginn sei im Juni. Die Anlage solle ab Mitte 2023 "grünen" Wasserstoff produzieren.Zwei verschiedene Produktionsverfahren würden erprobt. Pro Stunde sollten bis zu 290 Kilogramm Wasserstoff erzeugt werden. "Der erzeugte Wasserstoff soll in ein öffentliches Wasserstoffnetz eingespeist oder dem Brennstoff für Gasturbinen des Kraftwerkes beigemischt werden", habe ein RWE-Sprecher gesagt.Bei der Energiewende in Deutschland werde klimaneutral erzeugtem Wasserstoff eine wichtige Funktion zugeschrieben. Grüner Wasserstoff gelte als essenziell, um die Klimaziele zu erreichen. Mit Strom aus erneuerbaren Quellen werde per Elektrolyse der Wasserstoff hergestellt, mit dem etwa der Energiebedarf der Stahlindustrie gedeckt werden solle. Derzeit sei der aus Ökostrom hergestellte Energieträger noch knapp und vergleichsweise teuer.Das Land Niedersachsen fördere den Bau der Testanlage mit acht Millionen Euro. Umweltminister Olaf Lies (SPD) habe am Dienstag den Förderbescheid überreicht.Lies habe von einem "ganzen Elektrolyseur-Park" gesprochen, "der hier entstehen kann und soll". An einem anderen Standort in Lingen in der Nähe betreibe RWE ein Atomkraftwerk. Bis 2030 wolle das Unternehmen insgesamt 2.000 Megawatt eigene Elektrolysekapazität für die klimaneutrale Erzeugung von Wasserstoff schaffen.RWE sei mit seiner grünen Strategie auf dem richtigen Weg. Der politische Rückenwind und die attraktive Bewertung sprächen für weiter steigende Kurse.Der DAX -Titel bleibt auf dem aktuellen Niveau ein klarer Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 03.05.2022)