Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

25,64 EUR -4,54% (02.12.2019, 15:38)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

25,72 EUR -4,42% (02.12.2019, 15:24)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (02.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Essener Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Versorger RWE gerate am Montag an der Börse unter Druck. Durch die Wahl von Norbert Walter-Borjans und Saskia Eskender an die Spitze der SPD würden sich Anleger Sorgen machen, dass die Große Koalition zerbrechen könnte. Sollten die Grünen künftig noch mehr Macht bekommen, drohe das für RWE viel Geld zu kosten.Unter Walter-Borjans und Eskender könnte sich die SPD aus der Regierung verabschieden. Neuwahlen im kommenden Jahr wären dann möglich, bei denen die Grünen nach derzeitigen Umfragen an Gewicht gewinnen würden. Die Folge: Bei den Verhandlungen um Kompensationszahlungen für den Kohleausstieg müsste sich RWE auf deutlich mehr Widerstand gefasst machen - und hier gehe es immerhin um Milliarden.Analyst Ingo Becker von Kepler Cheuvreux sehe dadurch große Risiken: "Wir erwarten, dass es beim Umfang der Entschädigungszahlungen eine komplette Enttäuschung gibt." Ob es wirklich so drastisch werde, erscheine derzeit fraglich. Klar sei allerdings: Je grüner und linker die Regierung werde, desto schlechter seien die Aussichten für RWE - da helfe es auch nichts, dass sich der Konzern künftig selber wieder auf Erneuerbare Energien zurückbesinnen wolle.Wer bei RWE investiert ist, bleibt vorerst dabei, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Neueinsteiger könnten erst einmal abwarten. (Analyse vom 02.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: