Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (12.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Donnerstag habe der deutsche Energiekonzern RWE seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Die Ergebnisse seien gut ausgefallen, auch die Jahresprognose sei bestätigt worden. Dennoch sei die Aktie kurz vor dem Wochenende unter Druck geraten. So sehe die Lage nun im Detail aus.Der Energiekonzern RWE erhole sich weiter vom schwachen Start ins Jahr. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sowie bereinigt um Sondereffekte habe RWE in den Monaten Januar bis September einen Gewinn von knapp 2,4 Milliarden Euro und damit sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor erwirtschaftet. In den ersten sechs Monaten sei das operative Ergebnis noch leicht gesunken. Bei der Vorlage der jüngsten Zahlen am Donnerstag in Essen habe der Konzern zudem seine Jahresprognose bestätigt. Die im DAX notierte Aktie sei am Freitag nach einem freundlichen Start jedoch ins Minus gerutscht.Positiver Treiber bei RWE sei der Energiehandel gewesen. Dieser gehöre zum Kerngeschäft, zu dem der Konzern außerdem die Segmente Off- und Onshore von Wind und Solar sowie Wasser, Biomasse und Gas zähle. Während im vergangenen Jahr wegen der Corona-Krise weniger Strom benötigt worden sei, seien die Erzeugungsmengen nun deutlich gestiegen. Zudem habe RWE höhere Preise durchgesetzt. Entsprechend kräftig sei der Umsatz im Energiehandel gestiegen.Auch das Teilsegment Onshore Wind und Solar habe sich weiter erholt und wieder einen operativen Gewinn erreicht. Dort habe vor allem das Extremwetter in Texas zu Jahresanfang zu hohen Einmalbelastungen im ersten Quartal geführt und das Ergebnis verhagelt. Außerdem biete 2021 eher schwache Wetterbedingungen für Windenergie, nachdem 2020 überdurchschnittlich günstig gewesen sei. Nach neun Monaten stehe bei RWE deshalb nun immer noch ein Ergebnisrückgang im gesamten Kerngeschäft von elf Prozent zu Buche.Aus Sicht von Jefferies-Analyst Ahmed Farman habe der Konzern die Erwartungen im dritten Quartal "durch die Bank übertroffen". Das habe sich auch im Aktienkurs gezeigt. Zum Handelsstart hätten die Papiere knapp drei Prozent zugelegt. Das Niveau habe die Aktie aber nicht lange halten können, der Kurs sei zwischenzeitlich ins Minus gerutscht.Auch die Deutsche Bank habe die Einstufung für RWE nach Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Nettoverschuldung sehe hoch aus, habe Analyst Olly Jeffery in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Allerdings rechne der Energiekonzern nun mit bedeutenden Zuflüssen, was die effektive Schuldenlast drücke. Der Kapitalmarkttag am kommenden Montag sei nun das Hauptereignis.Trotz der guten Ergebnisse sei die RWE-Aktie an der Horizontalen bei 32,90 Euro abgeprallt. Charttechnischen Halt dürfte nun die 200-Tage-Linie bei 32 Euro bieten. Weiterhin im Vordergrund stünden nach wie vor die Auswirkungen eines möglichen früheren Kohleausstiegs. Diesbezüglich dürfte aber der Kapitalmarkttag am Montag (25. November) für mehr Klarheit sorgen, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 12.11.2021)