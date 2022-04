Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

40,88 EUR +0,84% (20.04.2022, 13:55)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

40,86 EUR +1,64% (20.04.2022, 13:40)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (20.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Versorger RWE profitiere laut J.P. Morgan zunehmend von der Energiewende und daher bekräftige die Investmentbank in einer neuen Studie ihr Kursziel. Auch die Anleger würden die Bemühungen des Unternehmens honorieren, da sich die Aktie seit März 2020 verdoppelt habe. Bei dem Titel zeichne sich zudem ein neuer Bewegungsschub ab.Die US-Bank J.P. Morgan habe RWE auf "overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Zu den Energietiteln, die von einem "Superzyklus" profitieren sollten, zähle Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie unter anderem RWE. Der Versorger vollziehe dank der strategischen Kehrtwende im Zuge der Energiewende einen grundlegenden Wandel, betreibe nun eine der führenden Plattformen für erneuerbare Energien und werde von der aktuellen Dynamik in diesem Bereich profitieren.Aus technischer Sicht setze die RWE-Aktie ihre Rally fort. Aktuell notiere der Kurs so hoch wie zuletzt im Sommer 2011 und der Aufwärtstrend sei weiterhin in gesunder Verfassung. Als nächste Hürde für die Bullen stehe der Widerstand bei rund 42 Euro im Fokus. Werde diese Marke überschritten, werde ein neues Kaufsignal ausgelöst und weitere Dynamik sollte entstehen. Gestützt werde die Rally vom Support am GD21 sowie der psychologisch wichtigen 40-Euro-Marke.Die RWE-Aktie ist auch nach wie vor attraktiv bewertet und gehört bei konservativen Anlegern ins Depot, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link