Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

28,27 EUR -0,11% (23.09.2019, 12:31)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

28,31 EUR +0,43% (23.09.2019, 12:15)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (23.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die RWE-Aktie setze auch in der neuen Woche ihre Rally fort. Als einer von nur vier Werten im DAX könne RWE am Vormittag erneut zulegen. Seit dem Zwischentief Ende 2019 bei 21,35 Euro habe das Papier des Energieversorgers mittlerweile bereits mehr als 33% zulegen können. Mit dem jüngsten Kursanstieg sei der RWE-Aktie der Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch gelungen.Das Klimapaket der Bundesregierung beflügele die RWE-Aktie. Mit dem Tausch von Geschäftsaktivitäten mit E.ON wandele sich der Essener Konzern vom Braunkohleverstromer zum Ökostrom-Anbieter. Zum Wochenstart profitiere die RWE-Aktie auch von einer positiven Analysteneinschätzung. Die Commerzbank habe den Titel von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 25,50 auf 32 Euro angehoben."Der Aktionär" bleibe weiterhin zuversichtlich für die RWE-Aktie und empfehle, die Gewinne laufen zu lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: