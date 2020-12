Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,29 EUR -1,86% (04.12.2020, 20:41)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,25 EUR -1,58% (04.12.2020, 17:44)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol Deutschland: RWE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (04.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol Deutschland: RWE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der RWE-Aktie habe richtig Dampf auf dem Kessel. Der Wert befinde sich seit August in einer Konsolidierungsphase und kratze fortlaufend an massiven Widerständen. Noch habe das Papier den entscheidenden Sprung nicht geschafft. Komme es nun aber endlich zum erhofften Ausbruch, sei ein starker Anstieg bis an diese Marke wahrscheinlich.Nach dem starken Comeback zwischen März und Mitte August konsolidiere die RWE-Aktie. Dabei habe der Titel zwischen der 30-Euro-Marke und dem Hoch bei 34,64 Euro geschwankt. Ab September habe sich dann eine aufsteigende Keilformation abgezeichnet, die sich am Zwischenhoch bei 34,99 Euro und dem September-Tief bei 30,03 Euro aufspanne.Seit rund zwei Wochen bewege sich der Kurs am oberen Ende der Formation und prallte dabei mehrfach an der oberen Begrenzungslinie ab. Die äußerst niedrige Trendstärke sowie das stark abnehmende Handelsvolumen würden dabei auf einen baldigen Ausbruch hindeuten.RWE stehe vor einem massiven Kaufsignal. Auch die Bewertung lasse noch Luft nach oben, das Potenzial bei Erneuerbaren Energien sei im Kurs noch nicht ausreichend eingepreist.Anleger können weiter zugreifen, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 04.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link