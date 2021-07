XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

30,08 EUR +0,43% (30.07.2021, 11:36)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (30.07.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE: Aktie fängt sich fürs Erste - AktiennewsDie Aktie von RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) legt am Freitag um 1,17% auf 30,32 Euro zu und kehrt über die Zone bei 30 Euro, die am Montag vor einer Woche unterschritten wurde, zurück, so die Experten von XTB.Der Kurs sei unter Verkaufsdruck geraten, nachdem vor zwei Wochen bei 32 Euro ein Double Top ausgebildet worden sei. Käufer könnten jetzt mit einem Fehlausbruch argumentieren. Die Zurückeroberung der genannten Zone und der Bruch der mittelfristigen Abwärtstrendlinie hätten das technische Bild wieder aufgehellt - zumindest fürs Erste. Wirklich bullisch werde es aber erst oberhalb von 32 Euro, denn erst dann würde es eine neue Trendstruktur geben - hier habe der jüngste Abwärtsimpuls begonnen. An diesem sollte man sich im Falle eines weiteren Anstieges orientieren.Börsenplätze RWE St.-Aktie:30,17 EUR +0,47% (30.07.2021, 11:51)