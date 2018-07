Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (11.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) zu kaufen.Die Energiebranche befinde sich im Wandel. E.ON und RWE würden sich künftig neu positionieren - Netze, Vertrieb und Stromerzeugung würden klar untereinander aufgeteilt. Zugleich solle die bisherige RWE-Tochter innogy vom Markt verschwinden. Ein erster Schritt des Deals sei jetzt abgeschlossen.Laut Bundesanzeiger hätten 82,27% der innogy-Aktionäre das Übernahmeangebot innerhalb der Annahmefrist - sei sei am 6. Juli geendet - angenommen. Nachdem RWE schon im Vorfeld angekündigt habe, die eigenen 77% an E.ON zu übergeben, sei diese Quote aber keine Überraschung. Vom 12. bis 25. Juli laufe eine zweite Annahmefrist.E.ON habe schon im Vorfeld klargestellt, dass die RWE-Beteiligung ausreiche, um einen Beherrschungsvertrag, der für die Integration von innogy erforderlich sei, abzuschließen. Jedoch sei erst bei der Schwelle von 90% eine Konzernverschmelzung möglich, ein Squeeze-Out der Minderheitsaktionäre sogar erst bei 95%.Die RWE-Aktie ist etwas spekulativer, aber ebenfalls ein Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Der Top-Performer des DAX im bisherigen Jahresverlauf decke die gesamte Palette der Energieerzeugung ab und profitiere von den anziehenden Strompreisen. (Analyse vom 11.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: