Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

19,595 EUR +8,89% (12.03.2018, 12:00)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Energieerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Das dritte Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE.



Die RWE Generation ist derzeit einer der führenden Stromerzeuger in Europa und Leistungsträger und Kompetenzzentrum für die konventionelle Stromerzeugung innerhalb des RWE-Konzerns. Das Unternehmen verfügt aktuell über eine Stromproduktionskapazität von mehr als 40.000 Megawatt und beschäftigt an 70 Standorten rund 14.000 Menschen. Alleine in Deutschland sichern die Kraftwerke heute ein Drittel der Versorgung. RWE Generation engagiert sich dafür, dass der Strom künftig noch klimafreundlicher erzeugt wird, weiter sicher aus der Steckdose kommt und erschwinglich bleibt. Das Unternehmen ist stolz darauf, an dieser wichtigen Zukunftsaufgabe mitzuarbeiten. Dabei fühlt man sich den Menschen in den Regionen, in denen man tätig ist, verpflichtet.



RWE Supply & Trading ist ein führendes Energiehandelshaus in Europa und agiert auf den globalen Handelsmärkten für Energie und energienahe Rohstoffe. Es ist die Drehscheibe für Commodities in physischer und derivativer Form, z.B. für Gas, Kohle, Öl und Strom. Das Handelsportfolio umfasst auch Emissionszertifikate, Frachten, Wetterderivate und Biomasse. RWE Supply & Trading verantwortet die wirtschaftliche Optimierung der Stromerzeugung und des nicht-regulierten Gas-Geschäfts von RWE. Großen Industrieunternehmen und Handelspartnern bietet man ein handelsgestütztes Portfoliomanagement, langfristige Lieferkonzepte sowie Risiko-Management-Lösungen.



innogy SE ist eines der führenden europäischen Energieunternehmen. Mit seinen drei Geschäftsfeldern Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert es die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy SE steht, bestehenden und potenziellen Kunden innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können. Die neue Tochtergesellschaft der RWE AG ist am 1. April 2016 operativ an den Start gegangen. Am 29. Juni 2016 wurde der Name der europäischen Aktiengesellschaft veröffentlicht: innogy. Die formale Umfirmierung fand am 1. Oktober 2016 statt und seit dem 7. Oktober 2016 ist das Unternehmen an der Börse notiert.



Trotz schwieriger Rahmenbedingungen leistet die RWE AG einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des europäischen Energiesystems. Die konventionelle Energieerzeugung wird auch in Zukunft als Partner der erneuerbaren Energien gebraucht. Außerdem kann sie von steigenden Großhandelspreisen profitieren. Darüber hinaus gleicht man die massiven Schwankungen der erneuerbaren Produktion durch kontinuierliche Handelsaktivitäten aus. (12.03.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktie: Spektakulärer Deal schiebt Energieversorger an - ChartanalyseAm Wochenende haben beide deutschen Energiekonzerne E.ON und RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) überraschend eine Neuordnung beider Konzernstrukturen bekannt gegeben und beabsichtigen den Börsen-Newcomer innogy zu zerschlagen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In einer am Sonntag veröffentlichten Grundsatzeinigung beider Konzerne bahne sich offenbar ein milliardenschwerer Deal an. E.ON wolle demnach den gesamten RWE-Anteil an innogy (derzeit noch knapp 77 Prozent) im Rahmen einer Barzahlung in Höhe von 1,5 Mrd. Euro und eines intensiven Tauschs von Geschäftsaktivitäten und Beteiligungen übernehmen. Dabei handle es sich bislang aber noch um eine Absichtserklärung, E.ON solle das lukrative Geschäft mit Stromnetzen und dem Vertrieb von Strom übernehmen. RWE werde dann das Geschäft der erneuerbaren Energien und Gasspeicher erhalten. Vor Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung bedürfe es noch der Zustimmung der Gremien von E.ON und RWE, habe es in den Mitteilungen der Konzerne geheißen.Im Zuge des umfangreichen Tauschgeschäfts gewähre E.ON dem Konkurrenten RWE eine Beteiligung von 16,7 Prozent. Damit würde RWE zum größten Einzelaktionär von E.ON aufsteigen. Die Durchführung der gesamten Transaktion sei in mehreren Schritten geplant, stehe aber noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Zustimmung. Die restlichen Aktionäre von innogy sollten von E.ON ein Angebot über 40,00 Euro je Aktie inklusive Dividenden für die Jahre 2017 und 2018 erhalten. Die Fusion könnte somit ein Volumen von rund 20 Mrd. Euro erreichen.Nach einem rasanten Kursverfall bei beiden Stromkonzernen bis vor einigen Jahren würden die Papiere wieder in einem Aufwärtstrend tendieren - einem flachen, aber zumindest stetigen Trendverlauf. RWE zeige sich aber übergeordnet zu E.ON charttechnisch in einer etwas besseren Verfassung, trotzdem hätten beide Papiere ihren letzten Abwärtstrend hinter sich lassen können und würden wieder merklich zur Oberseite streben. Wie nachhaltig die Nachricht über den Deal nachwirken werde, müsse aber erst noch abgewartet werden.Beim Energieversorger E.ON habe durch den Kurssprung (zeitlich Gap) zu Beginn dieser Woche eine entscheidende Hürde genommen werden können - der EMA 200 im Bereich von 8,80 Euro habe bislang einen hartnäckigen Widerstand dargestellt. Verbleibe der Wert darüber, so könnte in den kommenden Wochen fortgesetztes Kaufinteresse die Aktie sogar bis auf ein Niveau von rund 9,50 Euro hochtreiben.Bei RWE sei der EMA 200 bereits zum Ende vergangener Woche angesteuert und mit dem heutigen Kurssprung nun deutlich hinter sich gelassen worden. Kursgewinne bis zum Niveau von 20,89 Euro kämen beim Wertpapier von RWE jetzt nicht mehr überraschend. Das aktuelle Unterstützungsniveau um 19,00 Euro sollten Anleger nach Möglichkeit verteidigen, damit eine rasche Kurssteigerung erfolgen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:19,465 EUR +8,44% (12.03.2018, 12:15)