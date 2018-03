Kursziel

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 20,50 buy UBS Sam Arie 02.03.2018 - conviction buy list Goldman Sachs Alberto Gandolfi 28.02.2018 19,40 buy Commerzbank Tanja Markloff 20.02.2018 14,50 underperform Exane BNP Paribas Sofia Savvantidou 20.02.2018 17,00 hold HSBC Adam Dickens 20.02.2018 20,10 equal-weight Morgan Stanley Nicholas Ashworth 13.02.2018 22,00 strong buy S&P Capital IQ Jia Man Neoh 06.02.2018 25,00 buy Deutsche Bank Martin Brough 31.01.2018 15,00 hold Jefferies & Company Ahmed Farman 30.01.2018 16,50 hold Société Générale Lüder Schumacher 22.01.2018 23,00 outperform RBC Capital Markets John Musk 18.01.2018 18,00 hold Berenberg Lawson Steele 12.01.2018 20,00 hold Kepler Cheuvreux Ingo Becker 10.01.2018 22,50 outperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 09.01.2018 18,50 neutral JPMorgan Javier Garrido 22.12.2017 - halten DZ BANK Werner Eisenmann 14.12.2017 23,50 kaufen Nord LB Holger Fechner 14.12.2017 19,50 halten Independent Research Sven Diermeier 14.12.2017 19,70 kaufen LBBW Erkan Aycicek 14.12.2017 21,40 neutral Merrill Lynch Peter Bisztyga 29.11.2017

ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Energieerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Das dritte Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE.



Die RWE Generation ist derzeit einer der führenden Stromerzeuger in Europa und Leistungsträger und Kompetenzzentrum für die konventionelle Stromerzeugung innerhalb des RWE-Konzerns. Das Unternehmen verfügt aktuell über eine Stromproduktionskapazität von mehr als 40.000 Megawatt und beschäftigt an 70 Standorten rund 14.000 Menschen. Alleine in Deutschland sichern die Kraftwerke heute ein Drittel der Versorgung. RWE Generation engagiert sich dafür, dass der Strom künftig noch klimafreundlicher erzeugt wird, weiter sicher aus der Steckdose kommt und erschwinglich bleibt. Das Unternehmen ist stolz darauf, an dieser wichtigen Zukunftsaufgabe mitzuarbeiten. Dabei fühlt man sich den Menschen in den Regionen, in denen man tätig ist, verpflichtet.



RWE Supply & Trading ist ein führendes Energiehandelshaus in Europa und agiert auf den globalen Handelsmärkten für Energie und energienahe Rohstoffe. Es ist die Drehscheibe für Commodities in physischer und derivativer Form, z.B. für Gas, Kohle, Öl und Strom. Das Handelsportfolio umfasst auch Emissionszertifikate, Frachten, Wetterderivate und Biomasse. RWE Supply & Trading verantwortet die wirtschaftliche Optimierung der Stromerzeugung und des nicht-regulierten Gas-Geschäfts von RWE. Großen Industrieunternehmen und Handelspartnern bietet man ein handelsgestütztes Portfoliomanagement, langfristige Lieferkonzepte sowie Risiko-Management-Lösungen.



innogy SE ist eines der führenden europäischen Energieunternehmen. Mit seinen drei Geschäftsfeldern Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert es die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy SE steht, bestehenden und potenziellen Kunden innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können. Die neue Tochtergesellschaft der RWE AG ist am 1. April 2016 operativ an den Start gegangen. Am 29. Juni 2016 wurde der Name der europäischen Aktiengesellschaft veröffentlicht: innogy. Die formale Umfirmierung fand am 1. Oktober 2016 statt und seit dem 7. Oktober 2016 ist das Unternehmen an der Börse notiert.



Trotz schwieriger Rahmenbedingungen leistet die RWE AG einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des europäischen Energiesystems. Die konventionelle Energieerzeugung wird auch in Zukunft als Partner der erneuerbaren Energien gebraucht. Außerdem kann sie von steigenden Großhandelspreisen profitieren. Darüber hinaus gleicht man die massiven Schwankungen der erneuerbaren Produktion durch kontinuierliche Handelsaktivitäten aus. (12.03.2018/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) vor Bekanntgabe der Jahreszahlen 2017 zu? 25,00 oder 14,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG wird am 13. März seinen Bericht zum Geschäftsjahr 2017 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Martin Brough. Der Aktienanalyst der Deutsche Bank hat am 31.01. sein Kursziel von 25 Euro und sein "buy"-Votum für den DAX-Titel bestätigt. In Anbetracht des Wertes der Beteiligung an Innogy erscheine der Rest des Geschäfts geradezu billig, so der Analyst. Die RWE-Aktie sei zwar eine riskantes Anlage, biete aber auch entsprechende Chancen.Hingegen hat Sofia Savvantidou, Aktienanalystin von Exane BNP Paribas, am 20.02 ihr Kursziel für die RWE-Aktie 15,20 auf 14,50 Euro reduziert und ihr "underperform"-Rating bestätigt. Das Dividendenpotenzial von RWE sei geringer als die Anleger geglaubt hätten, so Savvantidou. Die Analystin befürchte bei der Ökostrom- und Netztochter Innogy gar eine Kürzung. Zudem sei die Kapazitätsauktion in Großbritannien für den Essener Konzern enttäuschend ausgegangen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur RWE-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur RWE-Aktie auf einen Blick: