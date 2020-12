Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (02.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen im aktuellen "Börsen.Briefing" die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Mit einem Kursplus von zeitweise fast 3% rangiere die RWE-Aktie am Mittwoch einsam an der Spitze der DAX-Tagesgewinner. Im abgeschwächten Marktumfeld sei die defensive Versorger-Branche gefragt, auch die E.ON-Aktie lege um rund 1% zu. Bei RWE sei endlich ein charttechnischer Widerstand geknackt worden.Die Experten der US-Investmentbank Bank of America (BofA) würden in einer aktuellen Branchenstudie empfehlen, Geschäft mit Erneuerbaren Energien als Wachstumsfeld generell höher zu bewerten, als es der Markt aktuell tue. Hierfür spreche ein langfristig massiver Investitionsbedarf mit Blick auf die Klimaziele, den die Experten auf 1,5 Bio. Euro schätzen würden. RWE konzentriere sich seit dem Tauschgeschäft mit E.ON auf diesen Bereich und plane eine Zukunft mit Ökostrom.Die RWE-Aktie habe es nun über die Hürde um 35 Euro geschafft, wo der DAX-Wert seit August mehrfach ausgebremst worden sei. Zuletzt habe das Papier im November 2012 so hoch notiert.RWE erhalte demnächst auch eine Millionen-Entschädigung für die Abschaltung seiner Steinkohle-Kraftwerke in Ibbenbüren und Hamm. 216 Mio. Euro würden durch den Kohleausstieg in die Kasse des Essener Konzerns fließen. Nach Abschaltung der beiden Kraftwerke werde RWE in Deutschland keinen Strom aus Steinkohle mehr erzeugen, habe ein Sprecher gesagt.Deutschland wolle für den Klimaschutz bis spätestens 2038 alle Kohlekraftwerke stilllegen. Mit den Braunkohle-Betreibern RWE und Leag seien feste Abschaltdaten und Entschädigungssummen ausgehandelt worden. Für die Steinkohle, wo es viele verschiedene Kraftwerksbetreiber gebe, habe man sich für das Ausschreibungsmodell entschieden. Die Betreiber, die die geringste Summe je vermiedener Tonne CO2 fordern würden, würden dabei den Zuschlag für eine Entschädigung erhalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link