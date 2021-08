Kursziel

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 41,50 Outperform RBC Capital Markets John Musk 20.08.2021 47,50 Overweight J.P. Morgan Vincent Ayral 19.08.2021 35,00 Hold Kepler Cheuvreux Ingo Becker 17.08.2021 50,50 Conviction Buy Goldman Sachs Alberto Gandolfi 16.08.2021 40,00 Kaufen NordLB Holger Fechner 13.08.2021 37,00 Buy Deutsche Bank Olly Jeffery 13.08.2021 45,00 Buy Jefferies Ahmed Farman 12.08.2021 45,00 Outperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 12.08.2021 36,50 Kaufen DZ BANK Werner Eisenmann 12.08.2021 42,00 Overweight Barclays Peter Crampton 12.08.2021 40,00 Buy UBS Sam Arie 12.08.2021 32,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 13.08.2021



Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,01 EUR +1,43% (23.08.2021, 08:03)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,59 EUR +2,35% (20.08.2021)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (23.08.2021/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 50,50 oder 32,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG hat am 12. August 2021 seine Zahlen für das zweite Quartal 2021 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 12. August zu entnehmen ist, habe der Energiekonzern im ersten Halbjahr von einem starken Energiehandel profitiert. Die Jahrhundertkälte im US-Bundesstaat Texas sowie unterdurchschnittliche Windverhältnissen in Nord- und Mitteleuropa hätten jedoch zu Einbußen im Geschäft mit Windenergieanlagen an Land sowie Solar geführt. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) habe daher mit 1,75 Mrd. Euro leicht unter dem Vorjahresniveau von 1,8 Mrd. Euro gelegen. Allein die Probleme in Texas hätten den Angaben zufolge zu Ergebniseinbußen von 400 Mio. Euro geführt.Unter dem Strich habe RWE bereinigt mit 870 Mio. Euro jedoch mehr als im Vorjahr verdient, als 816 Mio. Euro erzielt worden seien. Wegen des starken Energiehandels habe RWE bereits die Prognose Ende Juli erhöht. Bei der Dividende strebe das Unternehmen unverändert 0,90 Euro je Aktie an.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, hat Alberto Gandolfi, Analyst von Goldman Sachs, den Titel in einer Studie vom 16.08.2021 weiterhin auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel wurde von 51,00 auf 50,50 Euro gesenkt. Dank eines höheren Beitrags der Solar- und Windenergie dürften die operativen Ergebnisse (EBITDA) in den kommenden fünf Jahren trotz des laufenden Ausstiegs aus Atom- und Kohleenergie weitgehend stabil bleiben, so der Analyst. Beim Nettoergebnis rechne er wegen der Schließung von Kernkraft- und Kohlekraftwerken sowie steigender Fixkosten mit einem Rückgang auf rund eine Milliarde Euro.Die niedrigste Kursprognose für die RWE-Aktie kommt von Independent Research. Analyst Sven Diermeier hat den Titel in einer Analyse vom 13.08.2021 weiterhin mit "halten" bewertet. Das Kursziel von 32,00 Euro wurde bestätigt. Das bereinigte/operative Zahlenwerk für das zweite Quartal 2021 habe im Großen und Ganzen im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen. Der Ende Juli angehobene Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2021, was allein auf das Energiehandelsgeschäft zurückzuführen gewesen sei, sei im Rahmen des Q2-Berichts wiederholt worden. Die 2022er Ziele würden gegenüber der 2021er Guidance keine eindeutige Tendenz aufweisen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur RWE-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur RWE-Aktie auf einen Blick: