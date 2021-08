ISIN RTL Group-Aktie:

LU0061462528



WKN RTL Group-Aktie:

861149



Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RRTL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RGLXF



Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) gehört zu den führenden europäischen Entertainment-Netzwerken. Der Konzern verfügt über 60 Fernsehsender und 31 Radiostationen und ist mit Fernsehsendungen wie Talent- und Gameshows, Dramas, Daily Soaps und Telenovelas einer der Top-Produzenten weltweit. Das Ausstrahlungsgebiet der RTL Group erstreckt sich über Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Spanien, Ungarn und Kroatien. An vorderster Stelle stehen dabei die Fernsehsender RTL in Deutschland, M6 in Frankreich, RTL 4 in den Niederlanden und RTL-TVI in Belgien. Die Content-Produktionsfirma des Unternehmens, FremantleMedia, produziert jährlich 8,500 Stunden an Programm. Zu den Sendungen der Produktionsfirma gehören Unterhaltungssendungen wie Deutschland sucht den Superstar, X Factor oder die tägliche Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten sowie Nachrichtensendungen wie RTL Aktuell.



Neben der Ausstrahlung im Fernsehen bietet die Gruppe mit der "Now"-Familie auch die Möglichkeit Sendungen im Internet teilweise kostenlos, teils als Video-on-Demand Service zu sehen. Eines der wichtigsten Angebote in diesem Bereich ist in Deutschland Clipfish.de, welches auch Inhalte der BBC verfügbar macht. Auf dem Radiomarkt besetzt das Unternehmen ebenfalls international Schlüsselstellen mit Radiosendern wie Antenne Bayern in Deutschland, RTL in Frankreich oder Radio Contact in Belgien. (25.08.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des TV-Konzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) charttechnisch unter die Lupe.Verschachtelten Kursmustern komme nach ihrem Erachten ein hoher Stellenwert zu. Dabei verspreche der Abschluss einer charttechnischen Formation ein hinreichendes Anschlusspotenzial, um die nächste wichtige, technische Weichenstellung auszulösen. Bildlich gesprochen greife also ein charttechnisches Rad in das andere. Besser als diese abstrakte Beschreibung sei allerdings ein konkretes Beispiel, welches die RTL Group-Aktie derzeit liefere. So habe der Medientitel nach einer erfolgreichen Bodenbildung und einer ersten Kursrally in den letzten Monaten eine klassische Flagge ausgebildet. Mit dem Sprung über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 50,67 EUR) sei dieses Konsolidierungsmuster nun trendbestätigend nach oben aufgelöst worden. Rein rechnerisch verspreche die abgeschlossene Flagge ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis rund 60 EUR. Mit anderen Worten: Das diskutierte Kursziel lasse auf den nächsten Befreiungsschlag in Form des Bruchs des langfristigen Abwärtstrends seit 2015 (akt. bei 52,99 EUR) hoffen. Der Trendbruch im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy sorge in diesem Kontext für zusätzlichen Rückenwind. Als Absicherung biete sich entweder die o. g. Flaggenbegrenzung oder aber die 200-Wochen-Linie (akt. bei 48,44 EUR) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:52,30 EUR -0,38% (24.08.2021, 17:37)Tradegate-Aktienkurs RTL Group-Aktie:52,00 EUR -0,57% (25.08.2021, 08:11)